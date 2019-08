Demme, c’è la forte volontà del giocatore. Eppure la Fiorentina…

Ancora la Fiorentina non ha fatto la sua offerta per Diego Demme, richiesto anche da altri club. Radio Bruno riferisce che Daniele Pradè sta temporeggiando, ma da parte del giocatore e del suo entourage (padre-procuratore in testa) c’è assoluto gradimento nei confronti della destinazione e dello staff tecnico viola. Insomma, c’è fiducia, la trattativa si può portare ad una conclusione.