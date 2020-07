Probabile formazione Cagliari: nessun dubbio per Zenga. Emergenza in difesa

In vista della sfida di questa sera, Zenga vede il gruppo dei difensori, ridotto all’osso tra infortuni e squalifiche, l’ultima quella di Carboni dopo il rosso rimediato contro l’Atalanta. Out anche Pellegrini che, scontato il suo turno di squalifica per cumulo di gialli, non è riuscito a tornare a disposizione per una distorsione alla caviglia destra rimediata in casa del Bologna. Non recupera neanche Ceppitelli, in dubbio fino all’ultimo, ma non convocato dal tecnico lombardo. Per infoltire il reparto è stato aggregato al gruppo il giovane Boccia. Ecco quindi la probabile formazione rossoblù, nessun dubbio per Corriere dello Sport e Gazzetta: Cragno; Pisacane, Klavan, Walukiewicz; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. Per Tuttosport invece l’unica incognita è rappresentata dalla presenza di Nainggolan, a causa di qualche acciacco. Il belga continua a soffrire per un polpaccio dolorante e stringe continuamente i denti per esser utile alla causa, dovrebbe infatti partire comunque dal primo minuto

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA