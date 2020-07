La probabile formazione: torna Vlahovic, conferma per Venuti? Ribery dal 1′ la posizione di Chiesa i dubbi dei quotidiani

Il ritorno di Vlahovic, la presenza o meno di Ribery e la posizione di Chiesa. Sono questi i dubbi dei quotidiani oggi in edicola sull’undici viola che scenderà in campo stasera contro il Cagliari. Dato per scontato il rientro dal 1′ di Dragowski, in difesa sicuri per tutti Caceres e Milenkovic e Ceccherini: solo Repubblica preferisce Igor a Dalbert sulla corsia sinistra del 3-5-2. Più fluida invece la situazione sull’out destro: per Corriere Fiorentino e La Nazione c’è la conferma di Venuti dopo l’ottimo primo tempo di Parma, per Repubblica spazio a Lirola, per Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport invece soluzione offensiva con Chiesa. Il terzetto di centrocampo è invece lo stesso per tutti: Duncan, Badelj, Castrovilli gli indiziati principali a scendere in campo contro Simeone e soci. Davanti torna Vlahovic dalla squalifica, ma chi sarà il suo partner? Corriere Fiorentino, La Nazione e Repubblica puntano su Chiesa, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport sulla classe e i muscoli d’acciaio di Ribery.