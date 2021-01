Probabile formazione Bologna: non molte alternative per Mihajlovic

La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport sono assolutamente concordi su quali saranno gli 11 calciatori scelti da Mihajlovic per provare ad espugnare il Franchi. In porta, vista l’indisponibilità di Skorupski, ci sarà Da Costa, esperto e più affidabile del giovane Ravaglia. Da terzini l’ex De Silvestri e Dijks, al centro Tomiyasu e Danilo. Dominguez (insidiato da Svanberg) e Schouten la diga di centrocampo orfana dell’infortunato Medel, dietro al sempreverde Palacio agiranno Orsolini (non al meglio, alternativa Skov Olsen), Soriano e Barrow.

La probabile formazione: Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

La probabile formazione della Fiorentina