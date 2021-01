La probabile formazione: Barreca per Biraghi, quindi gli eroi dello Stadium

Il cambio a sinistra è forzato, Biraghi deve scontare la squalifica e verrà rilevato da Barreca. Per il resto, i quotidiani di oggi sono tutti concordi sul fatto che Prandelli riconfermerà in blocco gli altri dieci giocatori che hanno trionfato in casa della Juventus prima di Natale. Dragowski tra i pali, ancora Igor con Pezzella e Milenkovic, Caceres largo a destra, Borja Valero da centrale tra Amrabat e Castrovilli, Ribery a supporto di Vlahovic.

La probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Ribery; Vlahovic.

