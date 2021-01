VN – El Shaarawy può essere un obiettivo, ma occhio alla concorrenza dalla Capitale

Ormai non è più un segreto: Stephan El Shaarawy, classe 1992, sta cercando in tutti i modi di rientrare in Serie A, dopo l’esperienza in terra cinese con la maglia dello Shanghai Shenhua. Esperienza arrivata al capolinea e la cui sempre più vicina conclusione ha portato il Faraone a spingere il proprio procuratore, ovvero il fratello Manuel, a trovare una nuova sistemazione in Italia. Sull’esterno offensivo ci sono sia la Fiorentina che la Roma ed entrambe lo prenderebbero in prestito. I giallorossi potrebbero rappresentare la soluzione principale, ma devono prima liberarsi di Carles Perez, cosa, questa, non semplicissima. Il club gigliato potrebbe allora approfittarne, anche se si tratterebbe di un’operazione non proprio a bassissimo costo (El Shaarawy percepisce uno stipendio niente male dal suo club attuale).