Probabile formazione Atalanta: il momento la rende indecifrabile. Muriel, Gomez e Zapata in dubbio

L’Atalanta ha una profondità di rosa tale da rendere molto difficile, in teoria, stilarne la probabile formazione; tuttavia, almeno fino ad una settimana e mezza fa, Gasperini era solito affidarsi spesso ai suoi uomini di fiducia in avvio di gara. Adesso invece, con le conseguenze di quanto successo nell’intervallo della gara con il Midtylland in Champions, le carte si rimescolano: manca Ilicic, in attacco dovrebbe vedersi Pessina a supporto di altri due giocatori, che per la Gazzetta dello Sport sono Zapata e Malinovskyi, per il Corriere dello Sport sono Gomez e Muriel. Altra discrepanza a sinistra, dove la Rosea dà Mojica e il Corriere Gosens. Indisponibili anche Pasalic, Ruggeri, Miranchuk e Caldara.

La probabile formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica/Gosens; Pessina; Malinovskyi/Gomez, Zapata/Muriel.

