Primo dentro o fuori della stagione. La Pancho Arena di Felcsut sarà sold out

Il primo dentro o fuori della stagione, alla quarta partita ufficiale dell’anno. A tre mesi esatti dalla finale di Atene persa con l’Olympiacos, una ferita ancora aperta nel cuore di tanti tifosi, la Fiorentina si gioca in novanta minuti il passaggio del turno in Conference League per il terzo anno di fila. Doveva essere, sulla carta, il play off meno complicato dopo Twente e Rapid Vienna, ma l’incrocio con gli ungheresi della Puskas Akademia dopo il 3- 3 dell’andata a Firenze assume i connotati di un vero e proprio spareggio. Con un ko l’Europa del riscatto, della ripartenza, della rinascita dopo le ceneri dell’Agia Sophia si fermerà subito al primo chilometro. Palladino ripartirà dalla Fiorentina più forte, quella che dà più garanzie. Zero esperimenti, poco turn over, partita troppo importante per avere rimpianti. A sostenere la Fiorentina ci saranno trecento tifosi, mentre l’ambiente intorno sarà molto caldo, in uno stadio gioiello costruito dall’architetto Imre Makovecz. La Pancho Arena sarà sold out, con tutti i tremila posti occupati per una serata che nella città di duemila abitanti di Felcsut, aspettano da tanto tempo. Lo riporta la Repubblica.