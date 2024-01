Prima l’Udinese, poi il Napoli: riecco gli errori della “vecchia” Fiorentina

È successo con l’Udinese, e poi col Napoli. E così, in queste quattro partite dell’anno nuovo, i viola hanno preso la bellezza di sei reti. Sicuramente troppe per restare in alto.

Dopo un finale di 2023 all’insegna delle vittorie di «corto muso», con i tre 1-0 a Verona, Monza e Torino e con lo 0-0 in Coppa Italia col Bologna, la Fiorentina ha improvvisamente ripreso a fare acqua un po’ da tutte le parti. Soprattutto, si sono rivisti quegli errori nelle marcature preventive che hanno portato a prendere tanti gol in contropiede. È successo con l’Udinese, e poi col Napoli. E così, in queste quattro partite dell’anno nuovo, i viola hanno preso la bellezza di sei reti. Sicuramente troppe per restare in alto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.