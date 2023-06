Prima la Juve, poi l’Inter e ora il Napoli: Milenkovic non cede alle tentazioni

La Fiorentina non ha quindi motivo per ascoltare le possibile offerte degli Azzurri, che vedrebbero nel serbo l'ideale sostituto di Kim. Ovviamente, salvo sorprese dell'ultimo minuto

La Nazione si sofferma sul futuro di Nikola Milenkovic. Il serbo è il pilastro della difesa viola e in questo periodo di mercato, le voci di una possibile cessione colpiscono tutti. Il centrale piaceva alla Juventus, poi all'Inter, adesso al Napoli. Nonostante tutte queste voci, Milenkovic è destinato a rimanere a Firenze. Il contratto del serbo scade nel 2027 e Italiano lo considera incedibile. La Fiorentina non ha quindi motivo per ascoltare le possibile offerte degli Azzurri, che vedrebbero nel serbo l'ideale sostituto di Kim. Detto ciò, salvo maxi-sorprese dell'ultima ora, Milenkovic è destinato a rimanere a Firenze.