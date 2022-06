Prima Italiano, poi 8 acquisti: fare tanto e fare in fretta, il tempo vola

Sarà un mercato a dir poco frenetico per i viola

L'identità c'è, il gioco anche, il grande risultato pure. Non si può che ripartire dall'allenatore, e l'incontro previsto nella prossima settimana fra Italiano e la Fiorentina sarà decisivo. Servirà una rosa più ricca per giocare su tre fronti, servirà un nuovo accordo con il tecnico per non andare in scadenza nel 2023. Non esiste, ad oggi, un reparto definito, c'è bisogno di almeno otto acquisti: il Corriere Fiorentino scrive di un portiere, due terzini, un centrale, una mezzala, un regista, una punta e un’ala. E bisogna fare in fretta, perché quest'anno la stagione parte prima di Ferragosto.