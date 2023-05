Prima di Praga c’è Roma. 100 pullman per almeno 23mila viola, è record!

I numeri viola a Roma per la finale di Coppa Italia saranno impressionanti: pronto un vero e proprio esodo, aspettando quello per Praga

Saranno circa un centinaio i pullman organizzati dall’Atf" – spiega il presidente Federico De Sinopoli a La Nazione in edicola oggi. "Potrebbero essercene altri organizzati in maniera autonoma, ma quello non lo possiamo sapere, come ancora è complicato prevedere orari o luoghi di ritrovo precisi a Roma. Possiamo però dire che con tutta probabilità i numeri per questa finale saranno superiori a quelli del 2014, visto che contiamo almeno 23mila tifosi della Fiorentina". Il quotidiano spiega che sono disponibili ancora pochissimi posti in tribuna Monte Mario, la più costosa, mentre la curva sud è pronta a tingersi di viola.