Prima con Arthur, poi con Nzola: il peso di Italiano si fa sentire

Italiano è stato decisivo in questa sessione di mercato. L'allenatore della Fiorentina ha pesato sulle scelte dei giocatori. È successo con l’ex attaccante dello Spezia (convinto a non farsi tentare dal West Ham o dalle sirene arabe) e con il brasiliano che, soltanto dopo la telefonata del tecnico, ha deciso di accettare l’offerta viola. «Italiano mi ha convinto, e ora io voglio andare in Champions con questa maglia», ha ammesso lui stesso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.