Prima Badelj, poi Berge: la Fiorentina ricostruisce il centrocampo

Daniele Pradè punta a completare e consegnare a Montella nel giro di una settimana la nuova coppia di centrocampo: Milan Badelj e Sander Berge. Per il croato l’accordo è in dirittura di arrivo sulla formula dettata dalla Fiorentina: prestito oneroso a 1 milione e riscatto fra un anno a circa 5 milioni. Da capire se sarà riscatto libero o obbligatorio [LA NOSTRA INDISCREZIONE]. Fra giovedì e venerdì ci sarà l’incontro decisivo con il Genk per il norvegese, il cui prezzo supera i 20 milioni di euro. La Fiorentina sembra intenzionata a spendere tale cifra usando la formula del prestito oneroso con riscatto obbligatorio. Lo scrive La Nazione.