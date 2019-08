VN – Badelj in viola: il ritorno del croato sarà con diritto di riscatto

Il ritorno di Badelj si avvicina sempre più. Già in queste ore abbiamo fornito molti dettagli sull’operazione in dirittura d’arrivo con la Lazio per riportare il croato alla Fiorentina, ma con il passare del tempo emergono ulteriori dettagli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, alla formula del prestito sarà aggiungo un diritto (e non un obbligo come era apparso in prima battuta) di riscatto. Un’opzione, dunque, che potrebbe permettere alla Fiorentina di decidere al termine della stagione quali mosse adottare.

RIVORRESTI BADELJ IN VIOLA? VOTA IL NOSTRO SONDAGGIO