Presto un summit per Bajrami, pronte due contropartite? Su Barak e Kokcu…

Giorni di attesa anche per il mercato, che si avvia verso la fase più calda. E la Fiorentina com’è noto è in attesa di piazzare almeno un colpo (la mezzala di qualità). Presto un nuovo summit per valutare la possibilità di arrivare a Bajrami, per il quale l’Empoli chiede 10 milioni: la Fiorenitna potrebbe inserire Zurkowski o Maleh nella trattativa (oppure entrambi) per assicurarsi un giocatore che Italiano accetterebbe più che volentieri nel gruppo viola.