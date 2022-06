Prestiti di ritorno, tra occasioni e flop: Moena decisiva per alcuni giocatori

Scaduti tutti i prestiti, ma c'è la situazione di Zurkowski da tenere d'occhio

Quando arrivò a Firenze, Rocco Commisso trovò una settantina di giocatori a libro paga: oggi ne rientrano 19 dai prestiti, che la Fiorentina dovrà gestire nelle prossime settimane. Il passaggio a vuoto di Pulgar al Galatasaray salta particolarmente all'occhio: 11 presenze appena, ora anche senza Torreira il cileno rischia di rimanere chiuso da Amrabat. Zurkowski invece è una pratica che si può chiudere entro il 30 giugno, pagando 6 milioni di controriscatto a fronte dei 4,5 impegnati dall'Empoli. 6 gol e 3 assist con gli azzurri sono un buon dato su cui lavorare. Ranieri, terzino sinistro fresco di salvezza con la maglia della Salernitana, può rimanere se fa un buon ritiro a Moena. Discorso simile per Kouamé, reduce da una buona fetta di stagione all’Anderlecht dove oltre a una decina di assist ha segnato 13 gol in 36 presenze, anche se bisogna tenere in conto le trattative per Gollini che lo vedono come possibile pedina di scambio. Benassi? Ci sono dubbi sulla sua tenuta fisica, da valutare nei primi giorni di lavoro dopo le vacanze. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.