“Una Fiorentina in trance passa dal sonno all’incubo“: titola così il Corriere dello Sport sulla sconfitta viola contro l’Udinese per 1-0. Riportiamo una parte dell’analisi, l’articolo integrale nel quotidiano in edicola:

Udinese e Fiorentina sono scese in campo, ma per lunghi tratti hanno dimenticato di giocare. Un calcio timido e timoroso, di rinuncia, di pochissime conclusioni, con due sole occasioni gol a parte, senza cattiveria, senza grinta, con un ritmo da gara amatoriale. (…) L’Udinese, almeno per adesso si è tirata fuori dalla mischia, la Fiorentina no. Ha perso 3 delle ultime 4 partite e nelle ultime 5 trasferte ha preso appena un punto. Sono dati preoccupanti e lo sono ancora di più se conditi con la mancanza di grinta e orgoglio. Da una squadra in lotta per la salvezza queste sono prestazioni che non hanno giustificazioni, a meno che il 3-0 sullo Spezia non avesse illuso qualcuno. Allora sì che sarebbe grave.

Tutto da rifare: quota salvezza ancora tutta da conquistare