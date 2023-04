Pressione e verticalizzazioni. La ricetta di Italiano per trovare la vittoria

La Nazione, attraverso la sua "chiave tattica, analizza la vittoria della Fiorentina dal punto di vista tattico. Pressione in mezzo, recupero palla per cercare di verticalizzare subito, prima che la difesa avversaria ritrovi posizioni e misure. Ecco la ricetta di Italiano per portare a casa la partita. I rischi, forse, sono di subire in fotocopia i movimenti dei polacchi. Mandragora e Bonaventura, però, in fase di non possesso giocano quasi a uomo sui palleggiatori di casa proprio per cercare di disinnescare le geometrie avversarie, togliendo anche le corsie. Amrabat giostra sulla mediana, senza entrare con decisione nella costruzione, perchè tenuto basso dalla posizione degli avversari, almeno all’inizio. Brekalo riesce a trovare più spazio (mossa a sorpresa anche per Van den Brom), con il Poznan spostato sulla corsia mancina per arginare (senza esiti) il rigenerato Gonzalez, ma soprattutto Dodo di recente il più ispirato. L’ingresso di Ikone non cambia il piano.