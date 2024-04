Pressione e verticalizzazione: così Italiano ha incartato Gasperini

Per questo era interessante capire come se la sarebbero giocata i viola. Nella metà campo avversaria come da mentalità acquisita o, al contrario, in attesa?

Il Corriere Fiorentino si sofferma sull'analizzare le due squadre. Sul campo invece, Italiano ha presentato una Fiorentina diversa per cinque undicesimi rispetto a quella anti Milan. Con una sorpresa (l’esclusione di Arthur) ed un inatteso ritorno visto che Parisi non partita titolare dal 28 gennaio. Per il resto, più o meno tutto come previsto. Dall’altra parte Gasperini ha rinunciato al centravanti, puntando sulla velocità e la qualità di Lookman e Miranchuk. L’idea insomma, era togliere riferimenti alla Fiorentina e provare a colpirla alle spalle. Per questo era interessante capire come se la sarebbero giocata i viola. Nella metà campo avversaria come da mentalità acquisita o, al contrario, in attesa? La risposta è arrivata abbastanza alla svelta. Perché se l’Atalanta ha cercato di prendere in mano il possesso, gli uomini di Italiano hanno alzato immediatamente la linea di pressione e cercando di andare in verticale il più velocemente possibile una volta recuperato il pallone.