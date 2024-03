Pressing, sofferenza e scelte sbagliate: il ritorno in campo di Dodò

Il terzino brasiliano della Fiorentina (prima di uscire al 69’ per Kayode) è stato incollato alla stella del Milan (ndr Leao) per tutta la gara, seguendolo dall’altra parte del campo

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla prova di Dodò. Il terzino brasiliano della Fiorentina (prima di uscire al 69’ per Kayode) è stato incollato alla stella del Milan (ndr Leao) per tutta la gara, seguendolo dall’altra parte del campo anche in occasione della rete di Loftus-Cheek, ma una buona guardia non è bastata. Anche perché al momento del lancio di Florenzi dalla difesa, Martinez Quarta e Milenkovic si trovavano all’altezza del cerchio di centrocampo. A quel punto uno sfortunato tocco dell’argentino ha lanciato il contropiede del Milan, che si è trovato in superiorità numerica, 3 contro 2, con Dodò e Biraghi rimasti gli unici nella trequarti.