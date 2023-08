Pressing Frosinone su Cerofolini, ma attenzione alla posizione di Terracciano

La svolta è arrivata principalmente nella giornata di domenica, quando prima di tutto è stata definita l’operazione che (per circa 6 milioni di euro) porterà a Firenze dall’Herta Berlino Oliver Christensen

La svolta è arrivata principalmente nella giornata di domenica, quando prima di tutto è stata definita l’operazione che (per circa 6 milioni di euro) porterà a Firenze dall’Herta Berlino Oliver Christensen (24), portiere danese che alla fine ha vinto il ballottaggio con Grabara e Audero. A fargli posto sarà quasi sicuramente Cerofolini (lo cerca con insistenza il Frosinone) ma non si può escludere a priori una partenza di Terracciano. Dipenderà da lui, e dalla voglia di rimettere in gioco la sua maglia da titolare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.