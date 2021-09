Presente e futuro viola: i conti aperti di Callejon e Sottil

Callejon e Sottil vanno allo sprint a partire da Bergamo, dove forse mancherà Gonzalez

Il Corriere dello Sport scrive di Riccardo Sottil e José Maria Callejon . La Fiorentina punta deciso su loro due, infatti non è stato acquistato nessun altro attaccante oltre a Gonzalez. Quest'ultimo, sabato contro l'Atalanta, potrebbe non esserci dal primo minuto visto che rientrerà dalla nazionale solo poche ore prima la partita.

L'ex Napoli è già stato titolare nelle prime due giornate, anche se a Roma ha dovuto lasciare il campo dopo venti minuti per esigenze tattiche dovute all'emulsione di Dragowski. Sottil, invece, è subentrato una volta a Gonzalez, l'altra proprio a Callejon. A Bergamo potrebbero giocare entrambi. Più sicuro del posto è Callejon. Italiano ha fiducia in lui, ma affinché questa non venga meno deve dimostrare di essere quello di Napoli. La Fiorentina adesso gioca col 4-3-3, modulo che è il suo habitat naturale.