Dubbi su Gonzalez: contro l’Atalanta la grande occasione di Sottil?

"Quella di sabato prossimo, sul campo dell’Atalanta, potrebbe essere la prima vera occasione di Riccardo Sottil per prendersi una maglia da titolare nel tridente del tecnico Vincenzo Italiano. Complice anche l’incertezza di Nicolas Gonzalez che, come gli altri sudamericani, tornerà dagli impegni con la nazionale a ridosso della gara di campionato. Spetterà all’allenatore viola decidere, in base alle condizioni fisiche dell’argentino, scegliere se puntare ancora su Gonzalez oppure concedere un po’ di riposo al nuovo acquisto della Fiorentina e lanciare così Sottil nel tridente con Callejon e Vlahovic in attacco. D’altronde i viola credono fortemente nel classe ’99, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e prestato al Cagliari l’anno scorso per ricercare la giusta continuità sulla via della maturità. La Fiorentina poi l’ha contro riscattato dai sardi e non ha affondato un altro colpo nel finale del calciomercato sul settore dell’esterno d’attacco. Chiaro segnale che oltre a Callejon, è proprio Sottil il giocatore sul quale puntare".