Pres. Verona si gode Juric: “E’ perfetto, non lo scambierei con Klopp e Guardiola”

Il presidente del Verona Maurizio Setti ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, intervista durante la quale il discorso è caduto su Ivan Juric, l’allenatore degli scaligeri, che nella scorsa estate sembrava a un passo dal sedersi sulla panchina viola:

Se cambierei Juric con un Klopp, un Mourinho o un Guardiola? No, Juric è perfetto per il Verona. Sono tutti grandissimi tecnici, ma credo che il nostro allenatore abbia tutte le qualità per arrivare al loro livello. Se fosse una macchina, sarebbe una Ford Mustang: un cavallo di razza, sportivo e grintoso, che sa regalare grandi soddisfazioni ed emozioni.