Premi InViola Card, i tifosi si lamentano: il catalogo non è ancora disponibile

Un catalogo premi non ancora disponibile per via di un aggiornamento avviato in estate e non ancora terminato. È quanto hanno lamentato alcuni tifosi della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino denuncia un'anomalia tra i sistemi della Fiorentina. Un catalogo premi non ancora disponibile per via di un aggiornamento avviato in estate e non ancora terminato. È quanto hanno lamentato alcuni tifosi della Fiorentina in merito al nuovo catalogo premi per la InViola Card, il programma di fidelizzazione che da anni il club viola porta avanti in parallelo ad altre attività. In particolare la carta in questione è diventata necessaria per la sottoscrizione degli abbonamenti al Franchi e come riportato nel regolamento aggiornato al marzo 2023, nella versione Premium ha funzioni associabili alla cosiddetta tessera del tifoso che consente l’acquisto di biglietti per il settore ospiti in trasferta, oltre a garantire la partecipazione a premi, concorsi a premi, raccolta punti e campagne sconto.