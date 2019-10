Pratica Franchi archiviata dalla Soprintendenza, adesso tutto sulla Mercafir

Vi abbiamo detto ieri dell’incontro avvenuto a Palazzo Vecchio in merito alla riqualificazione della Mercafir; il Corriere Fiorentino si concentra sulla questione-stadio e sullo spostamento da sud a nord del mercato agroalimentare. D’altra parte, il progetto legato al restyling, su cui il presidente del Q2 Pierguidi continua a insistere, sembra perdere quota: il Soprintendente Pessina ha annunciato l’archiviazione della pratica per la prossima settimana, non essendo pervenuti progetti alternativi.

Dunque, tutto sulla Mercafir, che ha bisogno di nuovi padiglioni. l’incontro di ieri è stato fruttuoso (CLICCA), l’intenzione è quella di dedicare due anni allo spostamento e due alla costruzione. La task force è a lavoro senza sosta, in attesa dell’arrivo di Commisso nel weekend.