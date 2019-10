Riqualificazione della Mercafir, oggi la prima riunione con gli operatori

In mattinata è andato in scena la prima riunione operativa sul progetto di riqualificazione del Mercato Agroalimentare di Firenze. Nella sede attuale dello stesso, si sono incontrati l’assessore alle partecipate ed allo sviluppo economico Federico Gianassi ed il presidente di Mercafir Giacomo Lucibello. Vi riportiamo le parole di Gianassi diffuse in una nota da Palazzo Vecchio:

E’ stata una riunione molto positiva e proficua. C’è da parte di tutti la disponibilità e l’interesse a fare un buon lavoro, tenendo in grande attenzione le esigenze del mercato da riqualificare. Con questa prima riunione si apre infatti una fase nuova nella quale anche gli operatori saranno coinvolti, perché entriamo rapidamente nella fase dei progetti che devono tenere in considerazione le esigenze di tutti. L’obiettivo dell’Amministrazione è duplice: da un lato realizzare il nuovo stadio di Firenze, moderno, efficiente e funzionale, dall’altro riqualificare questo bel mercato che rappresenta un pezzo importante dell’economia fiorentina e del mondo del lavoro della nostra città. Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Sono soddisfatto dell’esito di questa prima riunione perché ho colto che gli obiettivi dell’Amministrazione di fare velocemente e fare bene sono anche gli obiettivi degli operatori in relazione alla riqualificazione del mercato.