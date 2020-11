Prandelli vola basso, fissato l’obiettivo salvezza. Gerarchie azzerate

Come riportato da Repubblica, la medicina di Prandelli non permette distrazioni. Le parole sono semplici e non contengono nessuna illusione. Adesso serve concretezza ed affrontare al massimo ogni partita. Per stessa ammissione del tecnico, l’obiettivo è arrivare velocemente ai 40 punti, una volta raggiunti si potranno fare altri pensieri. Il momento è complicato, in campionato la Fiorentina non vince da oltre un mese, raccogliendo nelle ultime tre gare soltanto un punto e realizzando sempre nelle stesse partite esattamente zero gol. Prandelli ha messo tutti sulla corda, azzerando le gerarchie, restituendo alcune certezze e soprattutto applicando una regola magica all’interno dello spogliatoio: chi si allena e risponde meglio, sul campo, troverà spazio.

