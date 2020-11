Marchionni: “Con Prandelli la Fiorentina tornerà a giocare a calcio”

L’ex viola Marco Marchionni, ora allenatore del Foggia, è intervenuto al “Pentasport” su Radio Bruno:

Prandelli è uno degli allenatori più bravi, infatti non riuscivo a capire perché non trovasse squadra. Faccio il tifo per lui e la Fiorentina che spero possa tornare quella di prima. Perché la Fiorentina non rende? Bisognerebbe capire da dentro quello che c’è. Prandelli sta cercando di capire cosa fare perché non ha creato lui la squadra. Sono sicuro che, prima o poi, la Fiorentina tornerà a vincere tante partite. E’ bene che un allenatore abbia tanti sistemi di gioco. Le squadre di Prandelli giocano a calcio, sono certo che avverrà anche con la Fiorentina. Giocando a calcio si possono raggiungere palcoscenici importanti.