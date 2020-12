Prandelli torna al timone, le ultime in vista del Genoa. Ballottaggio a centrocampo

La negatività di Prandelli all’ennesimo tampone ha portato finalmente una buona notizia alla Fiorentina. Il tecnico gigliato già da oggi si riunirà alla rosa per le ultime sedute di rifinitura pre-Genoa. La squadra è attesa da un match difficile che è vietato sbagliare. Come riportato da La Nazione, nonostante la disfatta di San Siro la sensazione è che Prandelli voglia riproporre contro i liguri gli stessi principi tattici di gioco. Il modulo dovrebbe essere sempre il 4-2-3-1, ma con novità negli interpreti. Restano alcuni ballottaggi a centrocampo. Pulgar recentemente ha deluso, il cileno non è al meglio considerato che la sua preparazione atletica è stata solamente abbozzata causa Covid. Al suo posto sarà scelto uno tra Duncan e Borja Valero.

