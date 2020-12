Stovini: “Fiorentina paurosa e con l’acqua alla gola. Non si salva nessuno”

L’ex difensore e tifoso viola Lorenzo Stovini ha parlato della Fiorentina e del tema campionato ai microfoni di Lady Radio:

Vlahovic? Forse anche lui avrebbe dovuto fare un percorso come Sottil. Adesso è in difficoltà, spero inverta presto la rotta. A questa squadra servono i leader, che vanno trovati perché oggi non ci sono. Non salvo nessuno dei giocatori. Pradè? Ha saputo fare autocritica, la squadra non è stata costruita bene e sembra avere paura. Vedremo cosa farà Prandelli, ma dovrà lavorare molto. All’orizzonte c’è il Genoa, altra squadra in difficoltà: sarà uno scontro diretto