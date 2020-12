Bocci: “La Fiorentina è mancata nei leader, Ribery e Callejon devono dare di più”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Momento davvero complicato per la Fiorentina. I risultati latitano, giocare domenica senza una guida tecnica non è semplice. La squadra ne ha assolutamente bisogno. C’è una crisi psicologica prima che tecnica. A Milano per mezz’ora ho visto una buona Fiorentina, dal gol di Romagnoli in poi si è spenta. Fa specie constatare un’assoluta mancanza dei leader, ovvero quelli che devono fare la differenza. Callejon e Ribery su tutti, il francese è in grande difficoltà. Anche Castrovilli e Pezzella, in difesa e centrocampo, stanno faticando per motivi diversi. Ultimamente i calciatori sulla carta migliori della Fiorentina sono sempre tra i peggiori. L’anno scorso questa squadra aveva in più Chiesa nel motore, quando la partita era chiusa i suoi strappi creavano occasioni dal nulla. Adesso la Fiorentina è sterile, non crea mai niente. Non pensate che sia facile per le punte gestire uno o due palloni a partita. La Fiorentina in questi ultimi due anni ha sbagliato gli allenatori, se tutti danno meno sistematicamente il problema è anche nella guida. La conferma di Iachini è l’unica critica che muovo a Commisso, il non aver preso Juric resta un errore.