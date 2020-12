Fiorentina, allenamento in mattinata. Un dubbio a centrocampo per Prandelli

La Fiorentina, in mattinata, ha effettuto il terzo allenamento settimanale in vista della gara di lunedì prossimo contro il Genoa. A guidare la seduta il vice-allenatore viola Gabriele Pin. Come riporta Radio Bruno in vista della gara cruciale di lunedì possibile cambio in mediana con Duncan al posto di Pulgar: il tecnico viola, che segue la squadra a distanza ha altri due giorni prima di decidere.

Duncan, alla ricerca di un senso per quei 15 milioni. Contro il Genoa può essere la novità