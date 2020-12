Non sarà il salvatore della patria, ma forse vale la pena provare a dare un senso a quei 15 milioni (più bonus) spesi poco meno di un anno fa. Soprattutto alla luce delle gravi difficoltà riscontrate da quasi tutti gli interpreti del centrocampo viola. Alfred Duncan, dopo un inizio di stagione passato più in panchina che in campo, si candida per una maglia da titolare nello scontro salvezza contro il Genoa in programma lunedì prossimo al Franchi. Prandelli ci sta pensando, il centrocampista ghanese al posto di Pulgar è più di un’idea. Per lui, fino ad ora, la miseria di 161′ minuti giocati in campionato, più i 90 in coppa Italia contro il Padova. Numeri con i quali si fatica a giustificare l’esborso effettuato lo scorso gennaio dalla società viola dopo un lungo corteggiamento.

Decisivo il parere di Iachini, subentrato da poco sulla panchina viola e già allenatore di Duncan ai tempi del Sassuolo. Acquisto ad hoc? Di sicuro c’è che in quel momento il futuro del tecnico ascolano a Firenze somigliava molto ad un “arriviamo a fine campionato e poi vediamo”. A voi le conclusioni; ma in ogni caso, Duncan può e deve tornare ad essere una risorsa della Fiorentina, a prescindere da chi siede in panchina. In neroverde ha dimostrato di poter giocare a livelli discreti in Serie A e durante la sua avventura a Firenze, nonostante il poco spazio concesso, ha già fatto vedere qualcosa d’interessante. Non sarà lui da solo a svoltare la stagione viola, ma mai come in questo momento c’è bisogno dell’apporto di tutti. Anche di Duncan.