Prandelli sorride per il… cancello! Rigettato il ricorso dei vicini

Il Tar ha dato il via libera a Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina , rigettando il ricorso dei suoi vicini. Questi si opponevano all'installazione di un cancello sulla sua proprietà, sostenendo che avrebbe rovinato un muretto storico lungo la strada in cui vive, nella zona del Bobolino.

Il tribunale ha considerato infondati i timori espressi dai ricorrenti, sottolineando che i mezzi agricoli menzionati non sarebbero più grandi di quelli già in transito nella via e che il cancello, oltre a non deturpare, svolgerebbe una funzione protettiva contro possibili smottamenti.