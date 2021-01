Prandelli senza alternative, i tifosi sperano in Commisso

Il problema al ginocchio di Ribery non lascia dormire sonni tranquilli a Cesare Prandelli. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, il mister non ha alternative in quel ruolo. Di certo non si potrà sbagliare niente nella gestione dell’esterno trentasettenne, tanto è importante per lo sviluppo della manovra. Una spalla per Vlahovic era già nella scaletta della società prima dell’imprevisto ma, in base al responso degli esami, Pradè avrà il compito di affrettare le manovre. Magari ampliando il numero degli arrivi, oltre agli esterni a questa squadra sembra mancare anche un trequartista. I tifosi sperano in Commisso per un mercato di gennaio che colmi le diverse lacune delle rosa. L’obiettivo è assistere ad una seconda parte di stagione più agevole e soprattutto senza il timore della zona retrocessione. Il patron spera di raggiungere presto l’Italia per fare chiarezza su tante questioni, ma anche in questo caso la burocrazia non è sua alleata.

