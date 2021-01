Dopo la sfida con la Fiorentina, Igli Tare, ds Lazio, ha parlato del futuro di Felipe Caicedo: “Da un mese a questa parte mi fanno questa domanda. Abbiamo un grande rapporto con la Fiorentina, ma da parte loro non c’è mai stato nessun contatto per Caicedo. Dopo vedrò Daniele (Pradé, ndr), ma da loro non ho avuto alcun segnale”.