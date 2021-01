PAGELLE VN – La Fiorentina non incide mai, Biraghi che disastro. Vlahovic ancora freddo dal dischetto

VLAHOVIC 6.5: Mezzo voto in più per la freddezza dal dischetto e la maturità con cui calcia quel pallone, comunque molto pesante. Durante la gara prova a farsi vedere e a tenere da solo il peso dell’attacco, ma soprattutto dopo l’uscita di Ribery, la necessità di una seconda punta di peso ed esperienza è lampante.

BIRAGHI 4.5: Un disastro su entrambi i gol, assente in zona d’attacco. Sul primo gol si fa sovrastare da Immobile senza neanche saltare per provare ad intervenire sul cross di Acerbi, mentre sul secondo commette l’errore più brutto che un professionista possa fare, si gira davanti ad Immobile, probabilmente per paura del pallone, lasciandogli la porta spalancata.

