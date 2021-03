Come riportato da Il Corriere Fiorentino, la sfida di domenica al Franchi contro il Parma sarà decisiva per il futuro di Prandelli. Commisso vuole una reazione e la vuole subito; dalla squadra messa davanti alle proprie responsabilità e dall’allenatore, troppo pochi 15 punti in 18 partite (0,83 di media). Il mister deve vincere la prossima altrimenti, riporta il quotidiano, dagli Stati Uniti potrebbe arrivare anche un nuovo ribaltone. In società non c’è aria di ultimatum e l’attenzione è rivolta soprattutto verso i giocatori, ma Prandelli sa di non potersi sentire tranquillo in caso di pesante sconfitta.

Il giudizio: “Kokorin? Adesso vale la metà di Cutrone”