Il direttore di UbiTennis Ubaldo Scanagatta è intervenuto a Tmw News e ha parlato, ovviamente, del momento della Fiorentina:

I viola adesso rischiano e soffrono anche e soprattutto per colpa di un mercato sbagliato. Non c’è un’alternativa a Dusan Vlahovic, è arrivato Kokorin al quale inspiegabilmente è stato fatto un ricco contratto di tre anni. Per ora vale la metà di Cutrone, uno dei tanti che abbiamo salutato a gennaio.