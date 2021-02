Prandelli record: 100 vittorie in A con la Fiorentina. E c’è sempre lo zampino di un bomber

Come abbiamo per primi sottolineato ieri sera, quella contro lo Spezia è la centesima vittoria in Serie A da allenatore della Fiorentina per Cesare Prandelli. Il primo trionfo in viola risale al 27 agosto 2005, al Franchi, 2-1 contro la Sampdoria. Da una ligure ad un’altra Quindici anni fa andò in gol Luca Toni, stavolta la firma è di Dusan Vlahovic. L’italiano si affermò come grande campione proprio sotto la sua gestione, per il serbo l’allenatore intravede un futuro ad alti livelli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

