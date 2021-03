Prandelli può sorridere: Amrabat verso il rientro

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino pare aver superato il leggero problema alla schiena che lo aveva costretto ad abbandonare il campo contro il Parma. Una bella notizia per Prandelli in vista del Benevento. L’Amrabat di Verona, che ha rifiutato Milan e Napoli per firmare con i viola, non si è mai visto a Firenze. Una stagione tormentata dal punto di vista tattico, mai padrone della mediana come lo scorso anno.

LEGGI ANCHE – Prandelli, a Benevento caccia al tris dopo le vittorie con Crotone e Spezia