Prandelli prova a mettere ordine: difesa a quattro, Vlahovic punta

La Nazione, così come La Gazzetta dello Sport, ridisegna la Fiorentina alla luce del ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola. Molto probabilmente si passerà alla difesa a quattro, con più sostanza a centrocampo con due uomini davanti alla difesa e una linea a tre a sostegno dell’unica punta. Il quotidiano schiera così la squadra viola: Dragowski, da destra a sinistra, Lirola, Pezzella, Milenkovic e Biraghi. I due mediani Amrabat e Pulgar. Linea a tre con Callejon, Castrovilli e Ribery, con Vlahovic punta centrale. Da capire come utilizzare Kouame che tornerebbe a giocare seconda punta, o comunque attaccante esterno, come del resto faceva nel Genoa, proprio con Prandelli allenatore. Bonaventura e Duncan alternative a centrocampo insieme a Borja Valero e Cutrone davanti.

Caricamento sondaggio...