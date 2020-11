La Fiorentina cambia abito: dal 3-5-2 al 4-3-3 o 4-2-3-1

Oggi pomeriggio Cesare Prandelli dirigerà il primo allenamento alla Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la squadra cambierà abito tattico. Basta 3-5-2, probabilmente si passerà al 4-3-3 o, al massimo, al 4-2-3-1.

Alcune valutazioni sul gruppo le aveva espresse recentemente in una trasmissione televisiva. Cioè: Amrabat non è un regista, Kouamé, allenato al Genoa, non può fare la prima punta, serve un attaccante bravo negli ultimi venti metri viste le presenze di giocatori di qualità come Castrovilli, Ribery e Bonaventura.