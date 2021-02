Prandelli prepara il dispetto a Italiano. La prossima stagione…

Si erano trovati nel 1998 a Verona, quando un poco più che quarantenne Cesare Prandelli allenava un “costruttore dinamico”con una straordinaria capacità di leggere il gioco in profondità come Vincenzo Italiano. Adesso il tecnico dello Spezia è l’allenatore del momento e quella di stasera sarà una sfida delicatissima. Come scrive La Gazzetta dello Sport la Fiorentina cerca il sorpasso sui liguri e il dispetto al tecnico che dopo tanta gavetta può finire sulla panchina viola la prossima stagione: Italiano infatti è insieme ad altri nomi in lizza per la panchina della Fiorentina.

Un altro spareggio. E Prandelli mette tutti in guardia sulla programmazione