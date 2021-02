Un altro spareggio. E Prandelli mette tutti in guardia sulla programmazione

Ancora una volta senza Ribery e rinunciando alla qualità di Castrovilli: così la Fiorentina stasera affronterà lo Spezia in quella che, se non è una partita decisiva, poco ci manca. I viola sono chiamati a fare punti per non peggiorare una situazione di classifica già complicata, e ome scrive il Corriere Fiorentino, Prandelli si troverà di fronte una squadra organizzata, con le idee chiare a tra le più in forma: senza dubbio Italiano è la sorpresa del campionato, per continuità di gioco e risultati.

Schiererà nuovamente due punte, ma chiarisce che il blasone non basta e che quando per tre anni di fila lotti per non retrocedere va cambiato qualcosa in termini di programmazione. Insomma, Prandelli mette in guardia tutti, perché sette punti di vantaggio sulla terzultima sono un margine di relativa tranquillità.

Bivio salvezza, contro lo Spezia ye-ye sarà una Fiorentina da battaglia