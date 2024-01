In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex Ct e tecnico viola Cesare Prandelli ha parlato anche di Fiorentina. Ecco in quali termini per il prosieguo della stagione: "Ha sicuramente chance e sono convinto che se dovesse tornare in finale stavolta gestirebbe meglio certi momenti della partita. Italiano è alla terza stagione, la squadra migliora di continuo e lotterà fino alla fine anche in campionato per un posto nella prossima Champions".