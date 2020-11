Prandelli-Inzaghi: le due facce della stessa partita

Nell’edizione odierna di Tuttosport, troviamo il confronto tra lo stato d’animo dei due allenatori al termine della sfida delle 12:30 tra Fiorentina e Benevento. Se da una parte il tecnico di Orzinuovi non nasconde l’amarezza per un esordio macchiato da una prestazione così negativa, dall’altra Inzaghi gongola ed esulta così dopo aver espugnato il Franchi: “Nessuno ci dava chance invece. Ora saremmo salvi e giocando così daremo del filo da torcere a tutti”. Le due facce della stessa partita, sono quelle di un allenatore esperto che sperava di bagnare in ben altro modo l’esordio-bis sulla panchina viola e di un tecnico giovane che ha saputo ripartire dopo 5 ko di fila. L’appuntamento per Cesare è fissato già a mercoledì dove di nuovo al Franchi i viola incontreranno l’Udinese in Coppa Italia. L’obiettivo è rialzarsi dopo la brutta figura di ieri. Anche se Prandelli ammette che non sarà semplice, commentando così in sala stampa: “c’è da lavorare tanto ma davvero tanto perché non siamo una squadra”