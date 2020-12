Tornato operativo da poche ore la testa di Prandelli è già concentrata sugli obiettivi da raggiungere sul campo, ma non solo. Come riportato da Il Corriere Fiorentino, uno dei compiti prioritari per il tecnico sarà quello di recuperare i giocatori maggiormente in difficoltà e valorizzare i nuovi acquisti. La dirigenza ha speso tanto nelle ultime sessioni di mercato acquistando giocatori dal valore elevato, valore che è irrimediabilmente precipitato insieme alla Fiorentina in questo inizio di stagione. La squadra con il settimo monte ingaggi della Serie A non può permettersi questa posizione di classifica tenendo in naftalina giocatori come Duncan, Lirola, Igor e Quarta. Solo loro valgono 40 milioni di acquisti e rappresentano un tesoretto da recuperare sul campo. Servirà tutta l’esperienza e la grande professionalità del tecnico di Orzinuovi, anche per aiutare il Ds Daniele Pradè.

